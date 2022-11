A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) orientou nesta quinta-feira (10) os 399 municípios para que participem de uma capacitação para administração da vacina pediátrica contra a Covid-19 da Pfizer BioNTech em crianças de seis meses a dois anos (dois anos, 11 meses e 29 dias).

O treinamento é promovido pelo Ministério da Saúde por meio da Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Serão quatro dias de orientação com os técnicos do PNI, em parceria com a Pfizer BioNTech de forma remota. A primeira reunião está programada para essa sexta-feira (11) e deve seguir até o próximo dia 18.

O Paraná já recebeu o primeiro lote de vacinas destinadas a este público, num total de 53.600 doses. Os imunizantes devem ser enviados aos municípios nos próximos dias.

“É fundamental que nossas equipes de imunização estejam atualizadas com as novas orientações e recomendações de armazenamento e aplicação dessa vacina, para que assim que as doses cheguem aos municípios, já possam ser aplicadas”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.