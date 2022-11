Divulgação

As tradicionais caravanas iluminadas da Coca-Cola FEMSA Brasil, maior distribuidora de produtos Coca-Cola no mundo em volume de vendas, estarão nas ruas de seis cidades do Paraná a partir de 3 de dezembro.

A primeira cidade será Ponta Grossa, no dia 3, depois passará por Cambé, Londrina e Maringá. No dia 9, a caravana chegará a Curitiba e São José dos Pinhais. Após dois anos respeitando os protocolos de segurança por conta da pandemia de covid-19, a população pode saber desde já o trajeto dos caminhões e poderá ir ao seu encontro para sentir de perto a magia do Natal.

Com o conceito “O Natal Sempre Encontra o Caminho”, a iniciativa pretende resgatar a essência natalina, reforçando as relações humanas e o cuidado socioambiental.

Calendário no Paraná

Ponta Grossa

3/11, a partir das 19 horas

Veja a rota AQUI

Cambé

4/11, a partir das 20h30

Veja a rota AQUI



Londrina

5/11, a partir das 18h30

Vejaa rota AQUI

Maringá

6/11, a partir das 19h30

Veja a rota AQUI

São José dos Pinhais

9/12 a patir das 17h30

Veja a rota AQUI



Curitiba

9/12 a partir das 19h30

Veja rota AQUI