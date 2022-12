(Colaboração João Frigério)

Um carregador de celular esquecido na tomada de um imóvel provocou um incêndio no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC) nesta manhã de quinta-feira, 8 de dezembro.

Localizado no Conjunto Residencial Sabará, o quarto do imóvel ficou completamente destruído.

