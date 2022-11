Foto: João Frigério

Uma carreta que transportava toras de madeira se soltou do caminhão no início da tarde desta terça (8) na Rodovia do Xisto, no bairro Tatuquara, em Curitiba. O bitrem ficou desgovernado na rodovia até que invadiu o canteiro central e tombou. Toda carga ficou espalhada pela pista.

