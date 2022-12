Guarda Municipal de Araucária



O motorista de um veículo Fiat Uno, perdeu o controle e acabou dentro do Rio Passaúna, na ponte que fica na rua Maritacas, no Jardim Condor, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, na tarde de quarta (30)

Uma equipe da Guarda Municipal de Araucária chegou no local quando o homem estava agarrado à vegetação às margens do rio e segurava sua companheira pelo cabelo.

Dois guardas retiraram os equipamentos e entraram no rio conseguindo resgatar uma das vítimas. Em seguida, chegaram os homens do Corpo de Bombeiros e com outros recursos e retiraram a outra vítima do rio.

As informações são de que o homem estaria estável, porém a sua esposa se encontra em estado grave.