Foto: Reprodução/ RPC

Um grave acidente de trânsito foi registrado na madrugada desta terça-feira (15 de novembro), em Curitiba. A ocorrência teria sido registrada por volta de 5 horas da manhã, após um veículo bater contra um poste na marginal da Linha Verde, em um trecho de curva. Quatro pessoas ficaram feridas e o veículo em que elas estavam, um Ford Ka branco, ficou completamente destruído.

O acidente aconteceu em frente ao Centro Politécnico, no sentido Colombo da estrada. Segundo o relato de testemunhas, o motorista teria perdido a direção do veículo e atingiu em cheio o posto, que acabou quebrando no meio.

