Sete pessoas, entre elas, quatro crianças, ficaram feridas após capotamento de um carro Fiorino na esquina das ruas Caxias do Sul e Rua Natal, no bairro Santa Maria, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, por volta das 21h30. Uma mulher e duas crianças foram ejetadas do veículo. o Detalhe é que a Fiorino tem capacidade para três pessoas e no momento do capotamento estava com sete pessoas. Segundo testemunhas, as crianças dormiam na parte traseira em um colchão, o que também é totalmente irregular.



A mulher de 28 ano, foi socorrida em estado grave ao Hospital Evangélico. Três crianças, de 7, 9 e 3 anos, tiveram ferimentos leves, mas uma de 5 anos foi encaminhada ao mesmo hospital em com ferimentos moderados, assim como os outros dois homens de 23 e 27 anos.

O acidente será investigado pela polícia, já que, segundo testemunhas, há diversas irregularidades no carro. Há, inclusive, há suspeita de que o homem que se apresentou como motorista não estava dirigindo o carro.