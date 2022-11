Foto: Luis Pedruco

O Natal Condor no Passeio Público está aberto e as crianças já podem aproveitar as atrações como o Carrossel, a Casa do Papai Noel, onde podem tirar fotos com o bom velhinho ou se divertirem com o trenó de renas natalinas e os brinquedos gigantes (urso, caixa de presentes e balão). As atividades fazem parte do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022.

















Foto: Luis Pedruco

A partir deste domingo (27), o carrossel do Passeio Público funcionará de segunda à sexta-feira, das 14h às 21 h e aos sábados e domingos, das 10h às 21h, até 8 de janeiro.

A Prefeitura de Curitiba promove o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 com o patrocínio das empresas Rede Condor, Ligga, Electrolux, Ademicon, O Boticário, Club Athletico Paranaense, Uninter, Banco do Brasil, Marista, Consórcio Servopa, Grupo Barigui, Volvo, ParkShoppingBarigüi e Hard Rock Café. A decoração poderá ser apreciada até 8 de janeiro. A programação completa do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 pode ser consultada no site natal.curitiba.pr.gov.br