Luis Pedruco

Desde este fim de semana, o carrossel do Passeio Pùblico do Condor, uma das atrações do Natal de Curitiba, começou a funcionar. Nesta semana, outras atrações também terão início. Haverá a estreia do circuito de carro do Parque Barigui, com acendimento da Árvore de Natal, além da Roda-gigante e da Vila Electrolux na Praça Santos Andrade. O balé ‘O Quebra-Nozes’ estará nas Ruínas de São Francisco. A Praça Afonso Botelho terá a Bola de Natal gigante e um espetáculo musical. Na Praça Oswaldo Cruz, será aberta a pista de patinação.

Nesta terça-feira (29), o Natal tem duas estreias no Parque Barigui, às 19h, com o circuito de carro Caminho de Luz da Ligga, que teve agendamento prévio. A atração fica na programação até 23 de dezembro. Quem não conseguiu agendar o passeio de carro pode visitar a atração de ônibus. Outra estreia da noite de terça-feira é o acendimento da Árvore de Natal do ParkShoppingBarigüi