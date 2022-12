CIROCAM prende casal e apreende adolescentes por tráfico de drogas no litoral –

Policiais militares da Companhia Independente Rondas Ostensivas com Aplicação de Motocicletas (Rocam), atuantes no Verão Maior Paraná, prenderam um casal na noite deste domingo (25) na PR-412, no balneário Praia de Leste, em Pontal do Paraná, no Litoral do Estado, pelo crime de tráfico de drogas.

