Valdecir Galor/SMCS – Casamento coletivo na Arena da Baixada

O casamento coletivo que seria realizado no dia 10 de dezembro na Arena da Baixada, em Curitiba, foi adiado para o dia 25 de março de 2.023. De acordo com a 2ª Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e coordenadora do programa Justiça no Bairro, Joeci Machado Camargo, a data foi adiada por conta dos jogos da Copa do Mundo e, também, porque na mesma data em que se comemora o aniversário de Curitiba, o programa Justiça no Bairro completará 20 anos de atuação em todo o Paraná.



“Iremos ter uma dupla comemoração. Mais uma vez em conjunto com a nossa cidade vamos oferecer uma grande festa, que ficará marcada no coração não só dos curitibanos, mas de todos os paranaenses”, enalteceu Joeci.



A iniciativa faz parte do Programa Justiça no Bairro Sesc Cidadão, uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) e o Sistema Fecomércio Sesc Senac PR.



Esta edição do casamento coletivo tem como parceiros o Club Athletico Paranaense, os Cartórios de Registro Civil de todo o Estado e as Prefeituras de Curitiba e dos demais municípios paranaenses.



As inscrições são gratuitas e podem ser feitas nos Cartórios de Registro Civil de todo o Estado. Já na capital, os interessados devem procurar as unidades do CRAS. O prazo para se inscrever se encerra no dia 1º. de março.

As inscrições já realizadas continuarão válidas para esta nova data, em março.



Doação de trajes — As unidades do Sesc PR de todo o estado continuarão recebendo doações de trajes para os noivos. Vestidos, ternos, calçados e acessórios podem ser doados até março de 2.023.