Variantes podem estar por trás de tantos contágios: por isso, Saúde recomenda e reforça o uso das máscaras ( Levy Ferreira/SMCS)

Conforme dados dos boletins epidemiológicos divulgados diariamente pela Secretaria de Saúde do Paraná (Sesa-PR), a média diária de casos de Covid-19 no estado em novembro já supera em 202,2% a média de diagnósticos do mês anterior.



Em outrubro, ao longo de todo o mês, haviam sido registrados 5.212 casos da doença pandêmica no estado, com uma média de 168 notificações diárias. Já em novembro, até a quarta-feira, foram confirmados 11.684 diagnósticos, com 508 casos por dia.



O mês de novembro, portanto, deve ainda superar até o fim o número de diagnósticos em setembro (13.912), gerando preocupação pelo ritmo na evolução de casos.



Desde o início da crise sanitária, 2.753.412 paranaenses testaram positivo para a Covid-19, sendo 45.232 faleceram por conta da enfermidade. Em novembro, por outro lado, a média de óbitos é a menor da série histórica: 1,61, 47% a menos que em outubro.



Boletim

No boletim de ontem da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) foram confirmados mais 1.984 casos e nove mortes por Covid-19. Os pacientes que foram a óbito residiam em: Ibiporã (3) e Curitiba (3). A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Tamarana, Campo Mourão e Almirante Tamandaré. Os óbitos divulgados nesta data são de: novembro (4), setembro (1) e junho (1) de 2022; março (1) e fevereiro (1) de 2021; e dezembro (1) de 2020.



Brasil

Ontem, o País registrou 22.637novos casos e 69 mortes, segundo o boletim do Ministério da Saúde. O total de casos subiu para 35.104.673 e o de mortes para 689.341 desde o início da pandemia.



Média móvel em Curitiba subiu 800% em 20 dias

Com a nova onda de casos de Covid-19, o uso de máscaras de proteção volta a ser indispensável para reduzir a circulação do vírus. O Comitê de Técnica e Ética Médica da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) reforçou a orientação após avaliação dos indicadores epidemiológicos na reunião da quarta-feira.



A média móvel de novos casos passou de 99 em 1º de novembro para 937 em 21 de novembro. Um aumento de mais de 800% em 20 dias. Outro sinal de alerta é o número de pessoas em fase ativa da doença que passou de 449 para 8.069 no mesmo período.



“Quanto maior a circulação do vírus, maiores as chances de pessoas vulneráveis serem infectadas e, consecutivamente, de muitos internamento e óbitos. No último boletim, por exemplo, já anunciamos cinco mortes, não queremos que isso se mantenha ou piore”, explicou a infectologista da SMS, Marion Burguer.



Em maio, a SMS lançou um Protocolo de Responsabilidade Sanitária e Social para Doenças de Transmissão Respiratória, entre elas a Covid-19, o documento que segue vigente, recomenda e normatiza o uso de máscaras, principalmente para pessoas mais vulneráveis e em locais de aglomeração.



A alta de casos de covid em todo o território nacional, está associada à nova subvariante da ômicron, a BQ.1, que já circula em vários estados, mas ainda não teve confirmação laboratorial no Paraná. Com sintomas semelhantes às variantes anteriores, a BQ.1 não é de maior gravidade. E de acordo com o comportamento observado em outros países, ela tem em média cinco semanas de circulação em maior intensidade.



Saúde relembra cuidados para prevenir a doença

Com a circulação de novas sub variantes do vírus Sars-CoV-2 (especialmente a BQ.1) e o consequentemente aumento no número de casos confirmados da doença, realidade assistida em todo o País, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) reforça a necessidade de vacinação completa e relembra os cuidados básicos para prevenção contra a Covid-19. As atitudes são simples e ajudam a prevenir uma onda de casos ainda maior.



Os protocolos de etiqueta respiratória, como higienização das mãos, uso de álcool 70%, distanciamento físico, não compartilhamento de objetos pessoais e ventilação de ambientes, continuam sendo recomendados, aliado ao uso de máscaras, especialmente por pessoas imunocomprometidas ou que apresentem sintomas de síndrome gripal.