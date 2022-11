Foto: Geraldo Bubniak/AEN

O boletim semanal da Covid-19, divulgado ontem pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba, trouxe alguns dados preocupantes para os curitibanos, indicando um recrudescimento da pandemia na capital paranaense. Embora a média móvel de óbitos na cidade permaneça estável e em nível baixo, próximo de zero (com uma morte por semana), o número de diagnósticos e de casos ativos atingiu o maior nível dos últimos dois meses.



Com relação às contaminações, a média móvel (em sete dias) no dia 8 de novembro era de 140. Isso significa que nos sete dias em análise (entre 2 de novembro e 8 de novembro) a capital paranaense confirmou 979 casos novos da doença pandêmica. Trata-se da maior média móvel de casos de Covid-19 em Curitiba desde o dia 6 de setembro, quando a média de casos divulgados diariamente nos sete dias anteriores estava em 153,14.



Chama a atenção, ainda, a velocidade da escalada nos testes que indicam contaminação pelo novo coronavírus. Isso porque a média móvel de casos novos da doença vinha em queda desde meados de julho e alcançou seu menor patamar no ano de 2022 em 13 de outubro, com 50 casos diários. Desde, então, no entanto, o número de diagnósticos na cidade voltou a subir gradativamente. Há duas semanas, em 25 de outubro, estava em 60,43. Há uma semana, em 1º de novembro, chegou a 83.



Ou seja, nas duas últimas semanas (comparando 25/10 com 08/11) houve alta de 131,4% nas contaminações confirmadas na capital paranaense.



Com os casos novos em alta, o número de casos ativos (que diz respeito às pessoas contaminadas e potencialmente transmitindo a doença) também voltou a subir na cidade. No dia 8 de novembro, haviam 875 casos ativos na cidade, o maior valor desde 9 de setembro, quando havia 918 curitibanos na fase ativa da doença.



Há menos de um mês, o contingente de contaminados na cidade chegou a ficar abaixo de 400, registrando 379 pessoas em 17 de outubro. Em cerca de três semanas, portanto, houve alta de 130,8%.

Por fim, com relação aos óbitos, talvez o único dado ‘menos negativo’ do mais recente boletim municipal. Assim como havia acontecido na semana anterior, foi registrado apenas um óbito na capital paranaense, o que dá uma média diária de 0,14 falecimento. A vítima é uma mulher de 42 anos, que tinha comorbidade grave, apenas duas doses da vacina realizadas no ano passado e nenhum reforço.

Curitiba tem mais de 500 mil casos e 8,5 mil mortes desde o início da pandemia

Com os casos e óbitos registrados na última semana, Curitiba agora soma um total de 524.033 diagnósticos de Covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 514.633 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.



Além disso, foram contabilizados, até o momento, 8.525 óbitos na cidade provocados pela doença pandêmica.

Ainda segundo a SMS, nesta quarta-feira (9 de novembro) havia um paciente internado em leito de UTI SUS de Curitiba e outros quatro pacientes em leito de enfermaria SUS, por conta da covid-19.

Média móvel da Covid-19 em Curitiba

Casos novos por dia

08/11: 139,86

01/11: 83,14

25/10: 60,43

18/10: 51,71

11/10: 58,71

04/10: 66,86



Óbitos por dia

08/11: 0,14

01/11: 0,14

25/10: 0,29

18/10: 0

11/10: 0,43

04/10: 1

Paraná vai receber 53,6 mil doses para crianças de 6 meses até 2 anos

O Ministério da Saúde (MS) divulgou a programação de envio do primeiro lote de vacinas contra a Covid-19, da Pfizer BioNTech, para crianças de seis meses a dois anos (2 anos, 11 meses e 29 dias). Neste primeiro envio serão destinadas ao Paraná 53.600 doses, a serem entregues amanhã. Até o momento a vacinação era indicada somente para pessoas acima de três anos.



O voo LA-3270 desembarcará no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, às 7h. De lá, as doses serão encaminhadas para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) para conferência, armazenamento e definição de logística para distribuição. A estimativa do Cemepar é que estes imunizantes possam ser entregues para as 22 Regionais de Saúde até o fim da próxima semana.



“O Paraná está preparado para iniciar a imunização assim como esteve durante toda a campanha de vacinação contra a Covid-19”, afirmou o secretário estadual da Saúde, Beto Preto. “O Estado conta com a colaboração das equipes municipais da saúde e da população, sejam pais, mães ou responsáveis, para que levem essas crianças até um ponto de vacinação e ajudem a reforçar a proteção contra o vírus”.

Segundo a Nota Técnica nº 114/2022 do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis (DEIDT) da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do MS, o esquema primário de vacinação deverá conter três primeiras doses, sendo que as duas primeiras devem ser administradas com intervalo de quatro semanas e a terceira dose após oito semanas da segunda aplicação.



Boletim

O Paraná confirmou mais 258 casos de Covid-19 e um óbito no boletim divulgado ontem pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR). O paciente que foi a óbito residia em Araucária. O óbito divulgado nesta data é de outubro de 2022. O total de casos passou para 2.743.247 e o de mortes para 45.211.

Covid-19

Butantan entrega mais de um milhão de doses de vacina

Mais 1 milhão de doses de CoronaVac para vacinação de crianças e adolescentes serão entregues pelo Instituto Butantan para o governo federal. O anúncio foi feito ontem e o carregamento deve deixar a sede do instituto nesta quinta-feira (10) para o Centro de Distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos.

A nova remessa do imunizante, produzido em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, é o segundo aditivo ao contrato para o fornecimento de 10 milhões de doses assinado em janeiro para o Programa Nacional de Imunizações (PNI).y.

Rio terá quinta dose

A prefeitura do Rio de Janeiro vai vacinar com a terceira dose de reforço contra covid-19 as pessoas com comorbidades ou idosas após 10 meses da aplicação da segunda dose de reforço. A informação foi confirmada ontem pela Secretaria Municipal de Saúde. O município do Rio de Janeiro começou a aplicar a segunda dose de reforço em pessoas com imunidade comprometida no início deste ano, e iniciou o calendário de vacinação dos idosos em março.