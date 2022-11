Foto: Jorge Prado

Homens incendiaram um ônibus da linha Cabral-Portão no início da tarde desta segunda (21) na Rua Chile, quase esquina com a Avenida Comendador Franco, na Vila Torres, em Curitiba. Ninguém ficou ferido.. A recomendação é que carros e pedestres evitem a região, porque a Chile está fechada com o ônibus e pneus impedem a passagem pela Rua Guabirotuba.

Segundo informações extraoficiais da polícia, a manifestação seria uma reação à operação da Polícia Civil que acabou com uma pessoa presa e uma morta na manhã desta segunda (21) na Vila Torres. Foram sete mandados de busca e apreensão. De acordo com a polícia, a operação foi deflagrada para combater a onda de assassinatos registrados nos últimos sete dias durante uma disputa pelo controle do tráfico de drogas. A polícia estaria atrás de dois irmãos que disputam com um terceiro, já detido na última sexta (18), o comando do tráfico na região.

O homem que morreu, segundo a polícia, teria reagido à abordagem. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para identificação.

Mais informações em breve

