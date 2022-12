Tânia Rêgo/ABr

O IBGE divulgou nesta terça-feira (6 de dezembro), o quarto balanço da coleta do Censo Demográfico 2022. Desde o início da operação, em 1º de agosto, até 5 de dezembro, foram recenseadas 168.018.345 pessoas, em 59.192.875 domicílios no país. No Paraná, foram contadas 9.282.770 pessoas em 3.397.420 domicílios.

Esse total de pessoas entrevistadas corresponde a 78,73% da população estimada do país. O estado mais adiantado, ou seja, com maior proporção de pessoas recenseadas em relação a população estimada, é o Piauí (96,2%), seguido por Sergipe (91,2%) e Rio Grande do Norte (89,8%). Os menos adiantados são Mato Grosso (65,9%), Amapá (66,9%) e Espírito Santo (70,67%).

“Já finalizamos a primeira etapa da coleta no Sergipe e no Piauí, que é quando se percorre o território do estado, visitando os endereços. Vamos agora iniciar o processo de recuperação das unidades domiciliares que foram registradas com moradores ausentes e aquelas que se recusaram a responder ao Censo”, declara o gerente técnico do Censo, Luciano Duarte.

Considerando os 452.246 setores censitários urbanos e rurais do país, 427.689 estão sendo trabalhados (94,6% do total). O estado mais adiantado em termos de percentual de setores trabalhados é o Piauí (99,96%), seguido por Rio Grande do Norte (99,65%) e Pernambuco (99,59%). Já os estados de Mato Grosso (84,05%), Acre (89,07%) e Roraima (90,48%) são os com menor percentual de setores trabalhados.

A Coleta no Paraná

No estado, foram recenseadas 9.282.770 de pessoas até o momento, 80,04% da população estimada. Desse total, as mulheres são 4.767.841 (51,36%), enquanto os homens são 4.514.929 (48,64%). No Paraná, já foram contados 25.079 indígenas e 6.195 quilombolas. No Paraná, 311.235 pessoas vivem em aglomerados subnormais.

Dos 23.073 setores censitários paranaenses, 21.399 já foram ou estão sendo trabalhados (92,74%). Em termos do meio de resposta mais comum, 99,04% responderam presencialmente. Quanto à recusa, aqueles domicílios em que o recenseador definitivamente não conseguiu convencer o morador a responder ao Censo, o índice ficou abaixo da média nacional: 2,03%, contra 2,59% nacionalmente.

IBGE pede à população que atenda ao recenseador

Os recenseadores estarão sempre uniformizados, com o colete do IBGE, boné do Censo, crachá de identificação e o DMC. Além disso, é possível confirmar a identidade do agente do IBGE no site Respondendo ao IBGE ou pelo telefone 0800 721 8181. Ambos constam no crachá do entrevistador, que também traz um QR code que leva à área de identificação no site. Para realizar a confirmação, o cidadão deve fornecer o nome, matrícula ou CPF do recenseador.