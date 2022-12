Franklin de Freitas



A celebração do Dia de São Martinho, quando acontece a Laternenfest ou Festa das Lanternas, tem sido uma atração permanente do Natal curitibano. O momento aconteceu neste domingo (4) e reuniu centenas de pessoas no Bosque do Alemão. É o momento em que pais e filhos seguem em procissão com suas lanternas, atrás de São Martinho em seu cavalo branco. A confraternização das famílias é uma homenagem ao santo que se dedicou a ajudar o próximo e a ensinar o bem.

Antes da caminhada no Bosque Alemão, entre o Oratório de Bach e a fachada da Casa Mila, houve apresentações musicais e um contador de histórias narrou os feitos de São Martinho. As famílias se confraternizaram pelo trajeto e ao final do percurso as crianças foram recebidas com festa e distribuição de bolachas de mel.