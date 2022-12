(Franklin de Freitas)

O Departamento de Transito do Paraná (Detran-PR) alerta sobre a obrigatoriedade do pagamento de débitos de veículos, como o Certificado de Licenciamento Anual (CRLV), o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), e multas. Para a emissão do CRVL é necessário que o veículo esteja sem nenhum débito.



“A nossa frota atual é superior a 8 milhões de veículos, desses, aproximadamente 47% estão com documentos em atraso, não gerando o licenciamento obrigatório para circulação”, diz o diretor-geral do Detran-PR, Adriano Furtado.