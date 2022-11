Valquir Aureliano

Depois de uma semana ensolarada e temperaturas agradáveis no Paraná, a semana pode começar instável. Uma frente fria avança sobre o Estado e pode provocar chuvas a partir desta segunda-feira (21) em quase todas as regiões. Pancadas de chuvas são esperadas no Norte e Noroeste, no Oeste, Sudoeste, Sul e Leste do Paraná. Apenas a região Central deve ter maior cobertura de nuvens, mas sem chuva significativa.

Em Curitiba, também pode chover a partir do período da tarde. As temperaturas ainda ficam muito altas no interior. Em alguns setores a máxima deve superar os 30ºC. Em Curitiba, as marcas variam de 15 a 26 graus.

A partir de terça-feira (22), com a intensificação da frente, as temperaturas máximas caem um pouco, mas sem previsão de frio, como aconteceu no final do mês de outubro e no início de novembro.

Segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), esse sistema deve durar a semana toda e adentrar os primeiros dias de dezembro.