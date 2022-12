Reprodução

Boletim da Concessionária Arteris Litoral das 16h45 sobre o deslizamento na BR-376, no Litoral do Paraná, revela que a chuva no período da tarde desta terça (6) prejudicou o andamento dos trabalhos de restauração e sinalização da pista. A rodovia está bloqueada desde o dia 28 de novembro. quando um deslizamento de terra destruiu o trecho e deixou dois motoristas mortos.

“A concessionária segue com os trabalhos e análise contínua do trecho para averiguação de segurança”, diz a nota. Segundo a concessionária, ainda não há previsão para data de liberação da rodovia. “Quando as condições de segurança forem atendidas a Concessionária comunicará a PRF, que coordenará uma operação para restabelecimento da normalidade do fluxo de veículos”.