Daniel Castellano / SMCS

A estreia com show de drones da iluminação da Árvore de Natal de 22 metros instalada no lago do Parque Barigui foi cancelada em razão da forte chuva que caiu no fim desta tarde, na capital paranaense. A atrações são patrocinadas pelo ParkShoppingBarigüi e uma nova data será divulgada pela organização do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022.