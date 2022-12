Mario Akira

O tempo chuvoso pode dar uma trégua no Paraná, principalmente a partir de quinta-feira (8). Nesta quarta-feira (7) ainda podem ocorrer pancadas em vários setores, mas sem valores significativos como aconteceu nos últimos dias.



Nesta quinta, o sol aparece em todo o Estado e assim deve permanecer até o fim de semana. As temperaturas ficam elevadas em todas as regiões, e até mesmo na Grande Curitiba os termômetros podem passar dos 26ºC.



O sol predomina até o sábado (10). No domingo (11), alguma cobertura de nuvens pode acontecer. As temperaturas ficam mais altas e na Capital pode fazer 30ºC de máxima.