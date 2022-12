Hoje e amanhã ainda deve chover forte na RMC (Franklin Freitas)

Curitiba foi novamente castigada pelas chuvas no último final de semana, com uma precipitação acumulada de 28 milímetros de água entre sexta-feira (2) e domingo (4), conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). A situação alagou ruas e casas, provocou a queda de árvores, muros e postes e por pouco não teve uma ocorrência ainda mais grave, onde um deslizamento de terra quase atingiu casas.

Uma das ocorrências mais graves foi registrada na Rua Anton Tchekov, no bairro Capão Raso, na tarde de sábado (3). Segundo informações apuradas pelo jornalista João Frigério, um comércio de papéis que fica na região vinha fazendo uma obra no local nas últimas semanas e uma manilha de água acabou cedendo e rompeu durante essas obras, sendo que tal manilha era responsável por fazer o escoamento. Acontece que o problema não foi resolvido pela empresa, a água acabou ficando represada e, com a chuva torrencial, alagou tudo na rua, com diversas casas sendo afetadas.

No mesmo dia, no bairro Rebouças, a Rua Brasílio Itiberê acabou alagando e um veículo foi visto flutuando na água. Felizmente, ninguém ficou ferido na situação.

Já em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, as chuvas ocorridas no sábado provocaram um deslizamento de terra na madrugada de domingo (4). Uma rua ficou destruída e um muro caiu, atingindo as casas de um condomínio. Felizmente ninguém ficou ferido, mas quatro famílias tiveram de deixar suas casas por conta da situação.

Adeus, aguaceiro

Para segunda (5) e terça-feira (6), a previsão do Simepar é que continue chovendo na capital paranaense. No primeiro dia útil da semana, por exemplo, a expectativa é de uma madrugada e uma manhã sem precipitações, mas com chuva forte a partir da tarde, especialmente entre 15 e 18 horas. A situação é provocada pelo tempo abafado no estado, que tem feito se formar áreas de instabilidade no Paraná.

Por outro lado, a partir de quarta-feira a previsão é de céu claro na cidade, com as chuvas finalmente se despedindo e o Sol voltando a aparecer. Com isso, a capital paranaense deve ter uma semana menos úmida do que as últimas, com a probabilidade de precipitações ocorrerem voltando a subir apenas na outra semana.