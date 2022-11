Lucilia Guimarães/SMCS

Por causa da chuva em Curitiba, neste fim de semana, dois espetáculos ao ar livre da programação gratuita do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 vão ocorrer, na área coberta, do Memorial de Curitiba, no Largo da Ordem.

A estreia do Auto de Natal na Ilha dos Poetas, prevista para este sábado (26/11), às 19h30, no Natal Condor no Passeio Público, irá ocorrer excepcionalmente no Memorial de Curitiba, no mesmo horário.

As demais atrações do Natal Condor no Passeio, como o carrossel, brinquenos interativos e food trucks, ocorrem normalmente neste sábado (26/11).

Balé de Natal

Já no domingo (27/11), também por conta da previsão de mau tempo, o Memorial de Curitiba recebe, às 19h, o Bale de Natal. O espetáculo inicialmente estava previsto para ocorrer na abertura do Jardim Encantado dos Sonhos Ademicon no Jardim Botânico. O balé, encenado pelo Grupo Catavento, só terá esta única apresentação.

O Memorial de Curitiba fica na Rua Dr. Claudino dos Santos, 79, no São Francisco (Largo da Ordem).

