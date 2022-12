A chuvarada registrada na tarde deste sábado (03 de dezembro) na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) provocou estragos e deixou diversas ruas da capital paranaense e de municípios metropolitanos debaixo d’água. Houve, inclusive, o registro de ocorrência com um carro flutuando pela cidade, enquanto em Campina Grande do Sul uma pessoa teve de pedir auxílio do Corpo de Bombeiros para poder sair de casa após um alagamento em que a altura da água chegou a 40 centímetros.

Uma das ocorrências mais graves foi registrada na Rua Anton Tchekov, no bairro Capão Raso (fotos acima). Segundo informações apuradas pelo jornalista João Frigério, um comércio de papéis que fica na região vinha fazendo uma obra no local nas últimas semanas e uma manilha de água acabou cedendo e rompeu durante essas obras, sendo que tal manilha era responsável por fazer o escoamento. Acontece que o problema não foi resolvido pela empresa, a água acabou ficando represada e com a chuva de hoje alagou tudo na rua, com quatro ou cinco casas sendo diretamente afetadas. A Defesa Civil foi acionada e acompanha a situação.

Já na Rua Brasílio Itiberê, no Bairro Rebouças, foi registrada uma ocorrência com um veículo flutuando na via após um alagamento. Como se pode verificar nos vídeos abaixs, diversas vias na região central de Curitiba ficaram debaixo d’água após a chuvarada.

Por fim, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, uma mulher que mora na Rua Juscelino Kubitchek acabou ficando presa em sua residência após um alagamento. Ao acionar o resgate, ela informou que a água estava em aproximadamente 40 centímetros de altura e que precisava de ajuda para conseguir deixar o imóvel.