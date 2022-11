Colaboração

As cidades do Litoral do Paraná registram muitos alagamentos desde a segunda (29).

A força tarefa da Defesa Civil Municipal de Guaratuba e Corpo de Bombeiros, por exemplo, foi até o Cubatão e a Limeira no final da tarde de segunda-feira (28) com duas embarcações levando 40 galões de água de 5l. A equipe retorna nesta terça-feira (29) dando assistência às comunidades. Algumas famílias foram atingidas pela enchente dos rios, mas nenhuma foi desabrigada. A previsão ainda é de muita chuva em Guaratuba, a BR-376 encontra-se totalmente interditada e a BR-277 interditada no sentido Litoral. A Defesa Civil Municipal, Estadual e Corpo de Bombeiros continuam monitorando a evolução das chuvas e pontos de possíveis alagamentos.

A cidade de Morretes, no litoral do Paraná, registrou alagamentos e muitos estragos entre a noite de segunda-feira (28) e manhã desta terça-feira (29). Segundo o Simepar, choveu mais de 150 mm na Serra do Mar entre sábado e segunda-feira. De acordo com a Defesa Civil da cidade, já são 100 casos de desabrigado, principalmente nos bairros Vila Freitas e Jardim Independência.

Em Guaraqueçaba, os rios encheram e há muitas comunidades isoladas, como é oc aso de quem mora perto dos rios Togabaça, Açungui, Guaraqueçaba e Bananal. A Defesa Civil da cidade tem usado canoas e voadeiras para chegar aos afetados com comida e água. Falta luz em boa parte das comunidades.