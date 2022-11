Franklin de Freitas

As chuvas intensas desde o começo da semana atingiram diretamente 680 pessoas em quatro municípios do Paraná (Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Morretes e São José dos Pinhais), segundo balanço do Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Paraná.

A cidade mais afetada pelas chuvas é Morretes, quem tem 424 pessoas afetadas, sendo 400 desalojadas e 24 desabrigadas e 106 casas danificadas.

Campina Grande do Sul também tem muitos estragos. Foram 242 pessoas afetadas, 60 seguem desalojadas e 16 casas ficaram danificadas.