Franklin de Freitas

As chuvas que atingiram o Paraná nos últimos dias afetaram 19.392 pessoas em 12 cidades, segundo balanço divulgado pela Defesa Civil do Paraná às 17 horas deste domingo (4). Deste total, 616 paranaenses ficaram desalojados e 659 ainda permanecem desalojados. Outras 206 pessoas ficaram desabrigadas e 120 delas ainda estão fora de casa. Duas pessoas morreram.

Todas as cidades atingidas ficam na Região Metropolitana de Curitiba ou Litoral. São elas: Antonina, Araucária, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Curitiba, Guaraqueçaba, Guaratuba, Itaperuçu, Morretes, Piraquara, Quatro Barras e São José dos Pinhais.

Morretes lidera o número de pessoas afetadas, com 11.574, seguida de Guaratuba, com 2.035, Guaraqueçaba, com 2.004, Campina Grande do Sul, com 1.218 e São José dos Pinhais, com 1.100. Em Morretes, 3.390 casas foram danificadas.

Capital

Em Curitiba, 592 pessoas foram afetadas, de acordo com boletim da Defesa Civil. Curitiba recebeu nas últimas horas a precipitação acumulada de 6,3 mm de chuva registradas na estação meteorológica da Defesa Civil, localizada no bairro Batel, e rajadas de vento de 21,2 km/h registradas na estação do SIMEPAR, localizada no bairro Jardim das Américas.

Foram registradas até o fim do tarde, segundo a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Curitiba, duas solicitações de fornecimento de Lona registradas pelo 153/199 para famílias do Bairro Novo, três solicitações de queda de árvores e galhos, registradas pelo 153/199, nos bairros Sitio Cercado, Batel e São Braz.

A Prefeitura Municipal de Curitiba permanece em atendimento 24 horas com equipes da GMC, servidores públicos e pelos agentes da Defesa Civil das Administrações Regionais. Não há registro de feridos, desabrigados e desalojados.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC está em alerta, e informa que há previsão de chuvas moderadas nesta quinta-feira para Curitiba , e permanece, juntamente com as Administrações Regionais, em constante monitoramento para as possíveis ocorrências que possam vir a ocorrer.

Os canais de atendimento as emergências são os telefones:

199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).