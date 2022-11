Reprodução/Sesp-PR

O ciclista Geraldo Angelo Toscha, de 61 anos, morreu após uma colisão frontal com carro, na noite desta segunda-feira (21), na rua Vagner Luis Boscardin, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. Quandoa equipe do Siate chegou, ele estava inconsciente já. A equipe tentou reanimá-lo por mais de uma hora, mas o homem morreu no local. Ele teve trauma encefálico.