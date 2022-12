Reprodução/Vídeo CGN

Um ciclista de 70 anos faleceu na manhã desta sexta-feira (9 de dezembro) em Cascavel, no oeste do Paraná, após ser atingido por um caminhão da Coca-Cola que seguia pela rodovia BR-277, sentido Foz do Iguaçu.

Segundo informações do portal TNOnline, a vítima estava indo para o trabalho e tentava atravessar um trecho da rodovia, que estava bastante movimentada, quando se envolveu no acidente. O motorista do caminhão ainda tentou parar o veículo e evitar a colisão, mas não conseguiu.

Socorristas e médicos do Siate foram acionados, mas ao chegarem no local já constataram o óbitodo ciclista.

A Coca-Cola FEMSA Brasil, por sua vez, emitiu uma nota de pesar sobre o ocorrido. “A empresa presta condolências aos familiares e amigos da vítima e está à disposição dos órgãos responsáveis para apuração sobre as causas do acidente.”