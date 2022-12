Divulgação/Ascom PMC

A Prefeitura de Contenda, por meio da Secretaria de Promoção e Assistência Social, informa que estão abertas as inscrições dos interessados que desejam participar do projeto que premiará as decorações de Natal no município. Neste ano haverá prêmios para os enfeites natalinos de residências e comércio. A premiação total será de R$ 2 mil.

Para participar, os interessados deverão fazer o cadastro no link http://l1nq.com/8JSTG, até quinta-feira, dia 8 de dezembro, onde deverá ser selecionado a categoria residência ou comércio.

Diferente do último ano, o vencedor desta edição de 2022 será através de votação popular pelo Facebook oficial da Prefeitura de Contenda (https://www.facebook.com/prefeituradecontenda). A foto com mais curtida em cada categoria receberá o prêmio de R$ 1 mil. No caso de empate, o valor será dividido. Serão premiados apenas o primeiro lugar da categoria: residência e comércio.

As fotos serão publicadas na segunda-feira, dia 12 de dezembro, quando serão abertas a votação popular, que vai até sexta-feira, dia 16, às 15h. Os vencedores serão divulgados no domingo (18), às 20h30, durante a realização da ‘Noite de Luz, Natal Encantado’.

Outras informações na Secretaria de Promoção e Assistência Social ou pelo telefone 98403-2847.