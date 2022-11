Mario Akira

O fim de semana não tem previsão de mudança nas condições do tempo no Paraná e em Curitiba. Os dias seguem ensolarados e secos. Nesta sexta-feira (18) até pode ocorrer alguma nebulosidade em parte do leste do Estado, mas sem chuva.



No domingo (20) faz calor elevado no interior. Em Curitiba, o dia deve ser agradável também.

Uma mudança nas condições vem na próxima semana. A segunda-feira (21) pode ter maior nebulosidade nas regiões e a partir de terça (22) a previsão é de chuva no Paraná, até o fim de semana.

Na Capital, os dias vão oscilar entre o calor de 27ºC na terça (22) e o clima mais ameno com 21ºC na quarta (23).