Daniel Castellano/SMCS/Arquivo

A previsão do tempo ainda traz condições favoráveis para chuvas em Curitiba, principalmente entre o período da manhã e início da tarde. O céu fica a maior parte do tempo encoberto, mas o sol pode aparecer eventualmente.



O que muda nos próximos dias são as temperaturas, que ficam amenas na Capital. Hoje, a previsão é de oscilação entre 15 e 21 graus e amanhã a máxima também fica em 21ºC, mas com mínima prevista de apenas 13ºC.



A semana pode variar dias de sol com outros com alguma chuva e assim fica até o fim de semana, que deve ser mais instável na Capital. A semana que vem começa com um pouco de frio.