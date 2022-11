Média vacinal subiu estava em 88,4% em janeiro (Pedro Ribas/SMCS)

Em dez meses de intensificação das ações de imunização na cidade, Curitiba atinge a média de 92,3% de cobertura das nove vacinas previstas no calendário nacional para crianças com 1 ano de idade: rotavírus, meningo C, pentavalente, pneumo 10, tríplice viral (VTV), hepatite A, febre amarela, tetraviral e BCG. Em janeiro, a cobertura dos mesmos imunizantes estava em 88,4%.



“Com a pandemia da covid-19, as outras doenças e, como consequência, as vacinas, foram um pouco esquecidas pela população, então fizemos um grande esforço para retomar a cultura da vacinação, principalmente no primeiro ano de vida”, conta a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella.

As ações de atualização vacinal aos fins de semana renderam 60.963 doses de imunizantes aplicadas. Para o diretor do Centro de Epidemiologia da Secretaria Municipal da Saúde, Alcides Oliveira, os resultados são muito bons, mas o desafio agora é manter essa rotina de ter a imunização como uma prioridade.



“Nós já vivenciamos o retorno de doenças imunopreviníveis, como o sarampo, e não podemos permitir esse retorno. Foram anos para erradicar essas doenças, mas basta um descuido para que os vírus voltem”, alertou.



De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), para se criar uma rede de segurança contra as doenças o ideal é atingir a média de 90% de cobertura para a vacinas BCG e rotavírus e de 95% para os demais imunizantes.



Das nove vacinas de rotina para as crianças de 1 ano, em oito Curitiba ultrapassou os 90% do público definido pelo Ministério da Saúde. O único imunizante abaixo desse indicador é contra a febre amarela.