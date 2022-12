O Colégio Imaculada Conceição, Unidade Educacional do SAGRADO – Rede de Educação, no tradicional bairro de Santa Felicidade, em Curitiba (PR), comemorou 122 anos de história no último dia 08 de dezembro. A data foi marcada por uma apresentação natalina preparada pelos educandos da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental.



A partir do tema “Por você, o amor nasceu no Natal”, as crianças transmitiram uma linda mensagem: o amor é capaz de transformar o mundo. Por meio de diálogos entre alguns personagens e das músicas apresentadas em coreografias pelas turmas, o público recordou um grande projeto desenvolvido ao longo do ano: Ações para melhorar o mundo. Nele, as crianças foram desafiadas a olhar para desafios da sociedade e estimuladas na proposição de soluções por meio de ações simples, que podem ser realizadas no dia a dia.



Para encerrar o espetáculo, o nascimento de Jesus foi encenado e as crianças da Educação Infantil, vestidas de anjos, anunciaram o Natal.

Ações para melhorar o Mundo

O Projeto Ações para melhorar o Mundo foi desenvolvido ao longo de 2022 no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, do SAGRADO – Rede de Educação. As turmas foram sensibilizadas a olhar para o entorno do Colégio encontrando situações que precisassem de um olhar de empatia, propondo soluções com ações práticas. Como verdadeiros protagonistas de um mundo melhor, os educandos contaram apenas com a mediação dos Educadores para o desenvolvimento das atividades, e o resultado foi surpreendente.



No Colégio Imaculada Conceição, os projetos enfrentaram diferentes desafios da sociedade, como consumo consciente, descarte correto dos resíduos e reciclagem, fome, trânsito seguro, racismo, proximidade com crianças que vivem em lares, e até o cuidado com os animais que vivem nas ruas.

Para a Vice-Diretora Pedagógica, Danielle Carmassi, as ações demonstraram um expressivo engajamento dos educandos. “Percebemos que quando as crianças têm voz e se tornam protagonistas, é possível desenvolver pequenas ações que fazem a diferença para melhorar o mundo.”

Sobre

Colégio Imaculada Conceição

O Colégio Imaculada Conceição está há mais de 120 anos no coração de Santa Felicidade, em Curitiba (PR), como um centro irradiador de uma educação que passa pelo coração. Fundado para levar educação aos filhos dos imigrantes italianos que se estabeleceram na região no final do século XIX, o Imaculada é a primeira obra educativa no Brasil das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus.

Com o passar do tempo, a Instituição esteve sempre atenta aos novos desafios da sociedade e hoje é referência de tradição e inovação, da Educação Infantil ao Ensino Médio, com destaque para o Ensino Híbrido, a Cultura Maker e o Programa Bilíngue.