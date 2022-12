PRF

Por volta das 13 horas deste domingo (4), uma colisão frontal entre um automóvel e uma carreta no km 40 da BR-277 deixou uma mulher e uma criança com ferimentos leves. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão invadiu a contramão. A faixa sentido litoral está interditada, com fluxo em sistema de pare e siga.

A mesma BR-277 está com bloqueio parcial no quilômetro 42 em ambos os sentidos por conta de deslizamentos. A BR-376 continua com bloqueio total nos dois sentidos no quilômetro 669. Ainda de acordo com a PRF, a BR-116 está com bloqueio parcial no quilômetro 57 sentido São Paulo.

Segundo a concessionária Arteris Planalto Sul, Na BR-116/PR e SC, tráfego lento na pista sentido São Paulo, do km 160 (Quitandinha/PR) ao km 150 (Mandirituba/PR), devido ao alto fluxo de veículos no trecho.