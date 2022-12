(Gilson Abreu/AEN)

A Sanepar iniciou neste fim de semana o serviço de limpeza das areias das praias de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná, dentro do projeto Verão Maior Paraná.

A equipe da Sanepar tem 140 trabalhadores no serviço de limpeza. Todos os dias, os coletores percorrem 48,6 quilômetros fazendo limpeza, varrição e separação de resíduos sólidos na areia da orla. Haverá ações pontuais de limpeza em Guaraqueçaba, na Ilhas das Peças e Superagui, e em Morretes. Serão quatro dias em cada cidade, em datas a serem definidas.

Junto com os coletores, agentes socioeducativos vão orientar os frequentadores das praias a guardarem o lixo em sacolas plásticas em vez de jogarem nas areias.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior agradeceu a Sanepar pelo serviço durante o lançamento da programação de verão. “É uma equipe preparada para deixar nossas praias limpas e garantir bem-estar aos veranistas. Toda a equipe do governo está preparada para oferecer conforto à população neste verão”, afirmou.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná terá ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento, que serão anunciadas em breve. O projeto é uma ação integrada do Governo do Estado, que visa aprimorar a infraestrutura das praias e balneários paranaenses, garantir a saúde, segurança, lazer e entretenimento aos turistas e moradores locais.