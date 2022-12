UFPR. Franklin de Freitas

A comissão da UFPR formada para avaliar os desdobramentos da Covid-19 e fundamentar decisões relacionadas à pandemia se reuniu remotamente no dia 24 de novembro para avaliar a situação atual da pandemia de Covid-19 no Paraná. Os principais parâmetros avaliados foram o aumento de casos registrados no mês de novembro e o surgimento da nova subvariante da Ômicron.

Segundo a comissão, neste momento, é recomendado o uso de máscaras faciais em ambientes fechados na universidade para reduzir as chances de contaminação.

Confira a nota na íntegra:

“Em 24/11/2022 a Comissão de Acompanhamento e controle de Propagação do Vírus Covid-19 da UFPR reuniu-se remotamente para analisar a situação atual da pandemia da Covid-19 no Brasil e no estado do Paraná.

A Comissão observou que:

O número de casos no Brasil tem apresentado uma trajetória declinante desde o mês de julho até o dia 09 de novembro quando a média diária de casos foi um pouco superior a 2500. Desde então, nas 4 últimas semanas o número de caso aumentou agudamente, chegando a mais uma média diária de mais de 25 mil. Um padrão semelhante foi observado no estado do Paraná. O aumento no número de casos ainda não se reflete no número de mortes, que se encontra estável ou com pequeno aumento.

A demanda por testes para Covid-19 por RT-PCR no serviço de testagem da UFPR subiu rapidamente. Nas duas primeiras semanas de novembro já foram realizados mais testes que em todo mês de outubro e positividade subiu para cerca de 30%.

Novas subvariantes da Ômicron, com destaque para a BQ.1, já foram detectadas no Brasil. Na Europa e Estados Unidos, essa subvariante tornou-se predominante rapidamente e foi relatado que tem a capacidade de evadir o sistema imune. Portanto a vacinação é menos eficiente para impedir infecção, embora ainda seja eficiente como proteção contra doença grave.

Sequenciamento genômico das amostras virais do serviço de testagem da UFPR revelou aparecimento e rápido aumento de prevalência da subvariante BQ.1, indicando que é responsável pelo aumento de casos atual.

Conclusão:

O aumento do número e casos e mortes está relacionada com surgimento da subvariante Ômicron BQ.1 no Brasil. Como essa subvariante tem capacidade aumentada de evasão do sistema imune, é possível que sua disseminação resulte em surto de Covid-19 de maiores proporções.

Tendo em vista esta perspectiva a Comissão considera que o uso de máscaras faciais em ambientes fechados na UFPR, bem como de medidas não farmacológicas, é necessário para reduzir as chances de contaminação de estudantes, docentes e técnicos-administrativos.

Considerando o exposto acima a Comissão:

RECOMENDA a adoção do uso de máscaras faciais em ambientes de longa permanência (salas de aula, por exemplo), grande número de pessoas e baixa ventilação;

RECOMENDA que a UFPR reforce a campanha de conscientização de uso de métodos não farmacológicos, com especial ênfase na importância do uso adequado de máscaras faciais de boa capacidade de filtração (PFF2 ou máscaras cirúrgicas).”.