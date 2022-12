Reprodução/Defesa Civil

Com a chegada do verão, nesta semana, as chuvas sempre se tornam mais intensas, podendo causar problemas como alagamentos e deslizamentos. Como forma de auxiliar a prevenir os danos e impactos das tempestades, as pessoas podem receber diretamente no celular as mensagens de alerta. A ideia é trabalhar com precaução.

Ao longo do ano de 2022, foram gerados 849 alertas, que se tornaram 514 milhões de SMS enviados para a população cadastrada no sistema. Estas mensagens chegaram a cerca de 573 mil pessoas.

Há várias maneiras de se cadastrar, sendo necessário informar apenas o CEP da residência ou do local de alerta: SMS, Telegram e agora por WhatsApp. Alertas de eventos com maior intensidade também são automaticamente divulgados pela TV por assinatura. Todas as informações sobre como realizar o cadastro também estão disponíveis no site da Defesa Civil Estadual.

SMS: envie uma mensagem de SMS para o número 40199, com o CEP da sua residência ou de outro local de interesse.

Telegram: pesquise por “Defesa Civil Nacional” (@defesacivilbrbot) no aplicativo. Ao interagir com o número haverá várias opções para consultar ou se cadastrar para receber os alertas. Veja também o passo a passo neste link.

WhatsApp: cadastre o número (61) 2034-4611 no seu celular e mande um “oi”, durante a interação será necessário informar seu CEP para o cadastramento. Este sistema é uma novidade e ainda está passando por validação.

DICAS – Além dos alertas, a Defesa Civil informa a população como proceder após receber os alertas para os eventos de vendaval, granizo, deslizamento, inundação, alagamento, enxurrada e tempestades de raios.

Por exemplo, ao receber um alerta de vendaval, deve-se buscar um abrigo seguro, preferencialmente edificações, e evitar permanecer debaixo de árvores até que o vendaval pare. E no caso de inundações deve-se evitar atravessar as áreas de maior fluxo d’água, a não ser que seja extremamente necessário.

VERÃO – Segundo o Simepar, o regime de chuvas deve se aproximar progressivamente da média climatológica, com distribuição irregular no tempo e no espaço, a exemplo dos eventos dos últimos meses, com tempestades intensas e rápidas.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná terá ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.