Cesar Brustolin/SMCS (arquivo)

Turistas e moradores que visitarem a mais tradicional feira de arte e artesanato da cidade, a do Largo da Ordem, neste domingo (6/11), vão encontrar mudanças nas disposições das barracas. Com a entrega das obras na Rua Kellers, no final de outubro, a Feira do Largo da Ordem retorna à configuração original. Voltam a tomar conta da Rua Kellers 300 barracas.

Mesmo com o retorno das barracas para o antigo posto, ainda permanecem 25 na Alameda Dr. Muricy e outras 50 na Avenida Jaime Reis, para onde todas tinham sido transferidas durante as obras. Segundo a coordenação das Feiras de Arte e Artesanato do Instituto Municipal de Turismo, novos ajustes ainda devem ser realizados nos próximos domingos.

A Feirinha do Largo, como é carinhosamente conhecida na cidade, é uma ótima opção de passeio, lazer e gastronomia. Centenas de barracas oferecem opções de artesanato, entre peças de decoração, roupas, utensílios para a casa, bijuterias e obras de arte. Além das comidas típicas regionais e internacionais, o tradicional pastel de feira pode ser acompanhado por um delicioso caldo de cana.

Aviso aos artesãos

O Instituto Municipal de Turismo (IMT) informa que termina no próximo dia 13 de novembro o período facultativo de comparecimento, iniciado durante a pandemia. Com isso, os artesãos cadastrados em qualquer feira de arte e artesanato administrada pelo IMT precisam retomar as atividades e o comparecimento passa a ser obrigatório.

Obras realizadas

A Rua Kellers agora conta com 500 metros de nova calçada com acessibilidade construídas no trecho entre as ruas Martin Afonso e a Alameda Doutor Muricy, asfalto novo em 244 metros de extensão entre as ruas Dr. Muricy e Desembargador Ermelino de Leão e novo sistema de drenagem. Outra melhoria foi a retirada de fiação solta e organização de cabos aéreos ociosos nos postes da região, ação realizada em parceria entre a Prefeitura de Curitiba e a Copel.