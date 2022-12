Reprodução/DER-PR

A partir desta semana, a travessia da baía de Guaratuba está operando completamente revitalizada. O terceiro ferry boat do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), o Piquiri, retornou ao litoral paranaense na quarta-feira, se juntando aos outros já totalmente reformados.



Além das embarcações, também foram revitalizados os quatro atracadouros utilizados para travessia na baía de Guaratuba, que incluíram a substituição de quatro flutuantes por estruturas novas, e também a substituição de duas das pontes de acesso aos flutuantes, além da reforma das duas outras pontes.



A travessia conta ainda com três conjuntos de balsa e rebocador, disponibilizados pela permissionária responsável pelos serviços no local.