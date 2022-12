Bloqueio na BR-376: risco avaliado dia a dia (Franklin de Freitas)

A BR-376, entre do Paraná e Santa Catarina, foi novamente interditada, em ambos os sentidos, nesta terça-feira (20). Conforme a PRF, a interdição foi necessária por conta do acumulado de chuva entre a segunda-feira e ontem e os riscos à encosta onde houve o deslizamento no dia 29 de novembro.



De acordo com a Arteris Litoral Sul a decisão pelo bloqueio foi tomada em comum acordo com a PRF. A medida foi preventiva. A previsão inicial era de que o trecho ficasse bloqueado por pelo menos 24 horas, dependendo das condições do tempo nesta quarta-feira (21).



Graciosa

Por outro lado, nesta terça-feira o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) reabriu parcialmente a Estrada da Graciosa (PR-410). Foi organizada uma operação pare-e-siga na altura do km 7, onde estão em andamento obras de recuperação do aterro, danificado pelas chuvas e quedas de barreira, com o bloqueio total do trecho sendo retomado às 18h.



O objetivo é garantir o trânsito de moradores e usuários que tenham grande necessidade de circular pela rodovia para acessar outras localidades. Mas, apesar disso, a permanência das chuvas na região representa um risco de novos danos na encosta ou pavimento.



Prejuízos

Com o grande volume de chuvas em cidades litorâneas de Santa Catarina, o novo bloqueio na BR-376 por causa do risco de deslizamentos e a explosão em uma indústria química, localizada entre as cidades de Penha e Navegantes, algumas viagens que saem da Rodoferroviária de Curitiba já foram canceladas.



De acordo com informações da Urbs, quatro viagens para Santa Catarina e duas para o Rio Grande do Sul foram canceladas até o início da tarde desta terça.