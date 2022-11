Usina Parigot de Souza (Reprodução/Copel)

A Copel informa que há previsão de abertura de comportas do reservatório do Capivari, localizado em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Ele abastece a Usina Governador Parigot de Souza.

Esse é um procedimento normal da usina que precisa ser adotado porque o reservatório chegou ao nível máximo de armazenamento com as chuvas recentes – fato que não acontecia desde 2016.

Por esse motivo, haverá um aumento gradativo da vazão de água no leito do rio abaixo da barragem nos próximos dias. A mudança será percebida e requer cuidado da população que frequenta o local e está habituada em anos recentes a ver o leito do rio com menor nível de água.