(Daniel Castellano / SMCS)

Curitiba inicia, nesta segunda-feira (12/12), a contagem regressiva de cem dias para o início do Smart City Expo Curitiba 2023, versão brasileira do maior evento de cidades inteligentes do mundo que transforma a capital paranaense, durante três dias, em centro de discussões internacionais sobre cidades inteligentes.

A quarta edição do evento será entre os dias 22 e 24 de março de 2023 e terá novidades como a Arena Metaverso e o Salão de Eletromobilidade.

Os ingressos já estão à venda pela plataforma Blue Ticket. Com um dia a mais em relação às edições anteriores, a expectativa é reunir 15 mil pessoas no Centro de Eventos Positivo (Parque Barigui).

Daqui a 100 dias, Curitiba será, pelo quarto ano consecutivo, a capital mundial da inovação. Teremos a honra de ser os anfitriões de um encontro de especialistas, governos, empresas e profissionais do mundo todo, em busca de soluções para o desenvolvimento sustentável das cidades”, destacou o prefeito Rafael Greca.

Organizado pelo hub de negócios em cidades inteligentes iCities e com apoio da Prefeitura de Curitiba e do Vale do Pinhão, a edição de 2023 do Smart City Expo Curitiba terá como tema “Cidades que conectam pessoas e tecnologias”.

O sócio fundador do iCities, Beto Marcelino, destaca a relevância do evento para a cidade. “O Smart City Expo Curitiba é a grande vitrine nacional da inteligência a serviço dos cidadãos brasileiros”, afirma.

Ingressos antecipados e novidades

Os ingressos podem ser adquiridos via internet, nas categorias Congress Full Pass, que contempla o acesso a dezenas de palestras e eventos de relacionamento nos três dias de evento, e Congress Day Passa, válido para um dia. A área de exposição tem entrada gratuita.

Além da tradicional Smart Plaza Vale do Pinhão, coordenada pela Agência Curitiba, que reúne startups e apresenta soluções inovadoras desenvolvidas na capital, haverá a inédita Arena Metaverso, em que serão apresentadas e debatidas possibilidades do 5G, da conectividade global e da internet das coisas (IOT) aplicadas às cidades.

Entre as novidades, também estão o Salão de Eletromobilidade, inédito no Brasil, que vai ofertar uma experimentação de veículos elétricos, espalhados por todo o Parque Barigui e, pela primeira vez, terá um dia especial reunindo experiências smart.

“Curitiba vem transformando a cidade e a vida das pessoas com programas inovadores e de sustentabilidade em todos os setores. No Smart City Expo Curitiba, vamos mostrar o que já fizemos e conhecer outras experiências que podem ser trazidas para nossa cidade”, fala a presidente da Agência Curitiba, Cris Alessi.

Entre as novidades esperadas no Smart City Expo 2023 também estão as das áreas de machine learning (método que pode ser traduzido para aprendizagem de máquina ou aprendizado automático), realidade aumentada e inteligência artificial.

Tecnologia da informação

Responsável pela integração entre as diversas secretarias para a realização desse que é um dos maiores eventos de Cidades Inteligentes do mundo, o Smart City Expo 2023 (iCities/ Fira Barcelona), a Secretaria de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap) firmou, em novembro, contrato que estabelece a realização do evento em Curitiba.

Assim, a Smap consolida seu compromisso com a inovação na gestão pública e dá continuidade às inciativas e programas necessários para a transformação digital da capital.

“A implantação de soluções inovadoras por si só já é um avanço, mas quando se coloca o ser humano no centro e se motiva a colaboração na criação de soluções para problemas complexos da cidade, os resultados mostram-se visivelmente melhores”, defende o secretário da pasta, Alexandre Jarschel de Oliveira.

Um dos frutos das iniciativas de transformação digital adotadas pela cidade está no número de cidadãos cadastrados no e-Cidadão, base única de dados pessoais da Prefeitura de Curitiba, que está próximo de 1 milhão de pessoas.

Durante o evento Smart City Expo 2023, a Superintendência de Tecnologia da Informação apresentará algumas das estratégias que estão sendo usadas para entregar soluções com mais qualidade em menos tempo, e que geram inteligência ao Município e ao cidadão.

Vitrine brasileira

O Smart City Expo Curitiba faz parte de uma rede mundial de eventos, originada do maior e mais importante evento de cidades inteligentes do mundo, o Smart City Expo World Congress, organizado todos os anos pela Fira Barcelona. O evento mundial reúne mais de 25 mil participantes de 150 países.

No Brasil, o evento é realizado desde 2018 em Curitiba, organizado pelo hub de negócios e soluções iCities, com apoio da Prefeitura e do Vale do Pinhão e chancelado pela Fira Barcelona.

A edição de 2022 reuniu 10,2 mil pessoas de 30 nacionalidades, além de 95 palestrantes de 10 países e representantes de 50 empresas, que geraram cerca de R$ 50 milhões em potencial de negócios.

Serviço

Smart City Expo Curitiba 2023

Data: 22, 23 e 24 de março de 2023

Local: Centro de Eventos Positivo (Parque Barigüi – Curitiba)

Ingressos à venda neste link