Comerciantes da Praça Santos Andrade comemoram vendas. (Ricardo Marajó/SMCS)

Comerciantes locais comemoram a movimentação econômica causada pela programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022. A edição totalmente presencial marca a volta de grandes atrações ao calendário e também do público nas ruas.

No entorno da Praça Santos Andrade, onde fica a Vila de Natal Electrolux com a roda-gigante, uma das atrações que retornou neste ano, Erivaldo e Márcia Ferreira administram a Pastelaria da Carol. O casal afirma que as vendas aumentaram 80% desde a chegada da atração.

Para eles, a importância dessa programação do Natal de Curitiba é fazer com que o consumidor volte a circular.

“A pandemia estimulou muito o consumo on-line, e como surgiram muitos aplicativos de compras, o pessoal não precisa mais vir até o centro, o que acabou atrapalhando o comércio local, mas o Natal tem ajudado a mudar isso”, diz o comerciante Erivaldo Ferreira.

A Vila de Natal da Electrolux também deu a oportunidade a diversos comerciantes de Curitiba apresentarem seus produtos. Samaher Barik participa da sua primeira feirinha na Santos Andrade com a Hounaida Bark, que vende comidas tradicionais da cultura árabe. Ele também observa uma maior movimentação em comparação ao resto do ano, no seu restaurante.

“O movimento tem sido muito positivo e a expectativa se mantém alta, principalmente agora com a chegada de mais turistas à cidade”, diz Barik.

Na Santos Andrade a melhora também foi sentida em um dos estacionamentos ao redor. Kauã Ribeiro, funcionário do estacionamento Buttine, explica que durante o fim do ano a tendência é aumentar o movimento. “Durante as festas de fim de ano a movimentação costuma aumentar, mas com as atrações na Praça Santos Andrade a gente já tem visto um aumento ainda maior”.

Passeio Público

Em 2022, o Passeio Público novamente é palco de atrações natalinas, com decorações de LED, Autos de Natal e a volta do Carrossel do Natal Condor. Para Emiliano Batista da Rosa Rodrigues da Silva, pipoqueiro há seis anos no Passeio Público, o aumento de vendas já é visível.

“Apesar das chuvas já é possível sentir um aumento de 20% das vendas em comparação com mesmo mês do ano passado, principalmente por conta dos espetáculos que acontecem no período noturno”, diz Rodrigues.

As atrações também tem alegrado os curitibanos, especialmente as crianças, com carrossel, espetáculos e a presença do Papai Noel. Rafaela Cavalcante levou seu filho Marcos Antônio para se divertir no carrossel durante a tarde. “É muito importante a presença dessas atrações gratuitas, principalmente para as crianças, já que muitas delas não tem condições de passear no shopping e poder se divertir”.

Os Autos de Natal que acontecem todos os anos no parque também ajudam os comerciantes, como os donos de food truck que se instalam no local para atender os visitantes durante as apresentações.

Thiago Henrique da Rosa administra a Toca do Churros e se mantém otimista. “Trabalho durante o ano nas feiras livres da Prefeitura e temos uma boa aceitação, acredito que aqui no Passeio Público não será diferente. Já conseguimos observar uma melhora desde o final de semana passado para esse (10 e 11/12)”, disse.