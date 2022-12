Divulgação/Assessoria de Imprensa

A infância é um dos períodos mais importantes da vida e isso está diretamente ligado à experiência que as crianças têm na escola. A vida escolar pode começar bem cedo e é nessa hora que os pais se perguntam: como escolher uma escola de educação infantil para meus filhos?

Por isso, a coordenadora de Educação Infantil do Colégio Marista Arquidiocesano, um dos mais tradicionais da capital paulista, Márcia Sayoko Nanaka, dá algumas dicas para ajudar as famílias a se informarem sobre instituições de ensino confiáveis.

A especialista indica os pontos que devem ser considerados na hora de avaliar qual é a escola ideal para os filhos.

O que esperar de uma escola?

“Existem alguns pontos que são básicos para fazer a escolha de uma escola. É importante colocar no papel tudo aquilo que a família espera de uma instituição de ensino, ou seja, quais as qualidades que você acredita que sejam essenciais na hora de tomar a decisão”, explica a professora Márcia.

Considere pontos como:

estrutura física, segurança e limpeza do ambiente; propostas pedagógicas que têm o objetivo de ampliar as experiências, conhecimentos e habilidades das crianças; quais são os valores humanos estimulados pela escola; a eficácia das metodologias de ensino que oportunize o brincar, o imaginar, a fantasia, o aprender, o observar a natureza, o experimentar com materiais diversificados; o preparo para a globalização por meio de um segundo idioma; estímulo a uma alimentação saudável e nutritiva; o acolhimento dado aos estudantes em todos os espaços; a qualificação dos profissionais; a escola é inclusiva e promove diversidade; a opção por materiais diversos em espaços variados; considerar os valores e a filosofia da instituição; proposta pedagógica; distância (casa e escola) ou tempo que a criança ficará no transporte/escola - se for a escolha da família.

A criança deve ajudar na escolha da escolha?

A criança passará parte do seu dia no ambiente escolar, por isso, se deve dar espaço para que ela também opine quanto ao que ela espera de uma escola. Porém, é preciso avaliar com cautela e seriedade. “Sendo assim, a escolha final deve ser dos pais, sempre considerando que uma escola ideal é aquela que tenha a ver com o seu filho e o que você acredita que seja o ideal para seu desenvolvimento”, explica a coordenadora de Educação Infantil do Colégio Marista Arquidiocesano.

É necessário visitar todas as escolas?

Depois de considerar o que é importante para a escolha de uma escola de educação infantil, é hora de deixar apenas as melhores escolas na lista de opções. “Programe uma visita, leve os pequenos e observe alguns fatores: Se as pessoas são atenciosas e receptivas com você e com seu filho e se mantêm esse mesmo tratamento com todos ao redor; se o ambiente é agradável e atende às suas expectativas e como é a infraestrutura da escola”, afirma.

Uma boa escola tem colaboradores preparados para atender as necessidades diárias das crianças. Procure conhecer o quadro de funcionários da escola, pois eles estarão presentes em boa parte da vida dos filhos.

Como escolher a melhor escola infantil?

Uma boa escola é aquela que colabora com o desenvolvimento integral da criança e para que ela cresça dentro dos valores humanos aprendidos em casa. “Por isso, escolha uma escola com uma excelente grade curricular, mas que, ao mesmo tempo, foca em ajudar as crianças a se tornarem cidadãos solidários e que se preocupem com valores morais”, finaliza a coordenadora.