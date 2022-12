Divulgação/Assessoria de Imprensa

No dia 18 de dezembro, a comunidade judaica iniciou a comemoração da Festa de Chanuká, chamada também de Festa das Luzes. Neste período, judeus do mundo todo acendem um candelabro durante 8 dias, onde é acrescentada uma vela por noite, além da vela mestre, brilhando cada vez com mais intensidade.

“O objetivo da festividade é difundir a luz para toda a humanidade, iluminando os cantos do mundo que ainda permanecem na escuridão e lembrar um milagre ocorrido com nossos antepassados, na época do Templo de Jerusalém”, explica o Rabino Pablo Berman.

Como parte das comemorações, no dia 21 de dezembro, às 17h, será realizada uma cerimônia na Sinagoga Beit Yaacov, no Bom Retiro, com a presença de lideranças de outras religiões e autoridades. “A ideia é promover um encontro inter-religioso, acendendo uma luz entre todas as tradições, enchendo o mundo de entendimento, paz e inspiração”, acrescenta o Rabino.