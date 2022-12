Franklin de Freitas

A concessionária Arteris Litoral Sul informa que o trecho da BR-376/PR, km 668,7 em Guaratuba, permanece com interdição total devido ao deslizamento de encosta ocorrido na noite da segunda-feira (28).

Com a liberação parcial da BR-227 na quarta-feira, essa é mais uma opção de rota a ser utilizada para acesso ao litoral paranaense e para Santa Catarina, com restrição de horários para travessia de caminhões pelo ferry boat.

Caminhões que precisam seguir sentido Santa Catarina ou Paraná devem utilizar a rota alternativa pela BR-116/PR (Curitiba) e via BR-470 (Santa Catarina).

Os trabalhos das equipes de engenharia, conserva e operações continuam intensos no local para recuperação da encosta e trabalhos na pista. No momento, veículos caçamba, escavadeira e guinchos atuam com o objetivo de liberar uma das faixas para o trabalho das equipes. Concessionária também atua na recuperação do pavimento em pontos específicos da rodovia na região.

Todos os trabalhos estão sob coordenação do Cobom e contam com apoio, além da concessionária, da Defesa Civil e Polícia Rodoviária Federal.

Ressaltamos que não há previsão para liberação da rodovia. As atualizações de tráfego podem ser acompanhadas em tempo real também pelo Twitter (@Arteris_ALS) e pelo 0800 725 1771.

Situação do tráfego

Visando a segurança dos usuários, os pontos de interdição estão localizados no km 635 da BR-376/PR, na praça de São José dos Pinhais, no km 662 na altura da base da PRF em Tijucas do Sul, pista sentido sul; e no km 1,3 da BR-101/SC na praça de pedágio de Garuva, sentido norte.

Opções de retorno:

BR-376/PR

– km 617, São José dos Pinhais

– km 619, São José dos Pinhais

– km 625, São José dos Pinhais

– km 633, São José dos Pinhais

– km 644, Tijucas do Sul

– km 648, Tijucas do Sul

– km 654, Tijucas do Sul

BR-101/SC

– km 1,8, Garuva

– km 6, Garuva

– km 10, Garuva

– km 14, Garuva

– km 20, Joinville

– km 25, Joinville

– km 27, Joinville