Reprodução/Valquir Aureliano

A Concessionária Arteris Litoral Sul, responsável pelo trecho da BR-376 entre Curitiba e Santa Catarina, divulgou boletim no começo da tarde desta terça-feira (29). Veja:

“As equipes de resgate prosseguem com a operação de emergência no km 668,7 da BR-376/PR, em Guaratuba-PR, onde foi registrado o deslizamento de encosta na noite de segunda-feira (28), por volta das 19h15. O trânsito segue interrompido, na ligação entre os estados do Paraná e Santa Catarina via BR-376/PR e BR-101/SC, sem previsão de liberação. A rota alternativa indicada é via BR-116 (Curitiba) e BR-470 (Navegantes) – com 500 km de extensão (a rota normal interrompida tem aproximadamente 70 km de extensão).

A concessionária presta suporte com profissionais de engenharia, obras e resgate – além de equipamentos pesados como máquinas retroescavadeira, possibilitando que os trabalhos de emergência prossigam com segurança no local – sob coordenação do corpo de bombeiros.

O deslizamento ocorreu na encosta na margem da pista sul – e se estendeu para a pista norte – atingindo veículos que transitavam pelo local. Agora, equipes de emergência dos dois estados, incluindo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Rodoviária Federal atuam no trecho atingido”.

Orientação para o trânsito:

Os bloqueios ocorrem na praça de pedágio de São José dos Pinhais-PR, km 635 da BR-376/PR, na unidade operacional da PRF em Tijucas do Sul (km 662) e na praça de pedágio de Garuva, no km 1,3 da BR-101/SC. Não há previsão de liberação.

A recomendação da concessionária é para que os condutores antecipem a manobra de retorno (evitando prosseguir até os bloqueios definitivos nas duas praças). Opções de retorno:

• BR-376/PR – interdição no km 635 sul – sem retenção no momento: opções de retorno no km 617, 619, 625 e 633

• BR-376/PR – Interdição no km 662 sul – sem retenção no momento: opções de retorno no km 644, 648 e 654.

• BR-101/SC – Interdição no km 1 norte – há retenção de 01 km no local: opções de retorno no km 27, 25, 20, 14, 10, 6 e 1,8.