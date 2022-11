Defesa Civil do Paraná

A concessionária Arteris Litoral Sul informa que o trecho da BR-376/PR, km 668,7 em Guaratuba, permanece com interdição total devido ao deslizamento de encosta ocorrido na noite da segunda-feira (28). Os usuários que precisam seguir sentido Santa Catarina ou Paraná devem utilizar a rota alternativa pela BR-116/PR (Curitiba) e via BR-470 (Santa Catarina).

Equipes de engenharia, conserva e operações atuam no local para verificação do talude e auxiliam na remoção dos veículos. No momento, veículos caçamba, escavadeira e guinchos atuam com o objetivo de liberar uma das faixas para o trabalho das equipes. Todos os trabalhos estão sob coordenação do Cobom e contam com apoio, além da concessionária, da Defesa Civil e Polícia Rodoviária Federal.

Não há previsão para liberação da rodovia. As atualizações de tráfego podem ser acompanhadas em tempo real também pelo Twitter (@Arteris_ALS) e pelo 0800 725 1771.

Situação do tráfego

Visando a segurança dos usuários, os pontos de interdição estão localizados no km 635 da BR-376/PR, na praça de São José dos Pinhais, no km 662 na altura da base da PRF em Tijucas do Sul, pista sentido sul; e no km 1,3 da BR-101/SC na praça de pedágio de Garuva, sentido norte.

Nas interdições, apenas o km 1,8 da BR-101 apresentou lentidão no trânsito de aproximadamente 500 metros nesta manhã de quarta (30).

Opções de retorno:

BR-376/PR

km 617, São José dos Pinhais

km 619, São José dos Pinhais

km 625, São José dos Pinhais

km 633, São José dos Pinhais

km 644, Tijucas do Sul

km 648, Tijucas do Sul

km 654, Tijucas do Sul

BR-101/SC