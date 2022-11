Sistema FAEP/SENAR-PR

A tradicional festa da educação paranaense está de volta ao formato presencial. Após dois anos de pandemia, com a premiação sendo realizada de forma online, o Programa Agrinho, desenvolvido pelo Sistema FAEP/SENAR-PR, vai promover o evento de encerramento da edição 2022 com a presença de milhares de estudantes e professores das redes pública e particular do Paraná. A cerimônia acontece no dia 7 de novembro, a partir das 8h30, no Centro de Convenções Expotrade Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

O tema do evento é “Sustentabilidade ambiental”, seguindo a linha temática do concurso. Neste ano, o Programa Agrinho contou com quatro concursos. Além do tradicional Concurso Agrinho, promovido há 27 anos pelo Sistema FAEP/SENAR-PR, serão realizadas premiações da Redação Paraná, Robótica e Programação.

“É com imensa alegria que voltamos a receber os milhares de alunos e professores do Paraná nesta grande celebração do Agrinho. Com a retomada das aulas presenciais, esse ano também foi marcado por novidades no concurso, que reconhece a importância do desenvolvimento científico e tecnológico para a formação dos nossos futuros profissionais”, destaca o presidente do Sistema FAEP/SENAR-PR, Ágide Meneguette.

No evento, o público será recebido com um café da manhã. Na sequência, alunos e professores poderão assistir ao espetáculo produzido pelo diretor, coreógrafo e ilusionista Maicon Clenk. A proposta é um show repleto de efeitos especiais, que coloca o ser humano como parte integrante da natureza. A apresentação vai integrar teatro, dança, acrobacia e música, com figurinos e adereços inspirados nos quatro elementos (terra, água, fogo e ar), com o objetivo de criar experiências lúdicas para encantar o público. Durante a cerimônia, será utilizada a hashtag #OPoderdaTransformação.

Na sequência, após os discursos das autoridades, será dado início à premiação dos vencedores. No evento, serão distribuídos 944 prêmios para alunos, professores e escolas. Posteriormente, serão entregues os 896 prêmios restantes nas regionais. No total, serão mais de 1,8 mil prêmios, entre celulares smartphones, tablets, notebooks, projetores multimídia e automóveis.

Serviço

Evento de premiação do Concurso Agrinho 2022

Local: Centro de Convenções Expotrade Pinhais (Rodovia Deputado Leopoldo Jacomel, 1045)

Horário: 08:30 horas